Аргентина - Уругвай 2:2 видео голов и обзор товарищеского матча

Матч Уругвая и Аргентины запомнился болельщикам голами и конфликтом между Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.

Аргентина - Уругвай: видео голов twitter.com/argentina

Сборные Аргентины и Уругвая провели товарищеский матч в Тель-Авиве (Израиль), который завершился вничью - 2:2.

Счет в матче открыл Эдинсон Кавана на 34-й минуте поединка, но на 63-й минуте аргентинцы восстановили паритет усилиями Лионеля Месси и Серхио Агуэро. Спустя несколько минут Суарес вновь вывел уругвайцев вперед, но, в итоге, встреча завершилась вничью - на второй компенсированной минуте Касерес сыграл рукой в своей штрафной, и Месси реализовал пенальти.

Стоит сказать, что матч не прошел гладко - конфликт произошел между Месси и Кавани, которые едва не подрались.

Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина - Уругвай:

Аргентина - Уругвай 2:2

Голы: Агуэро, 63, Месси, 90+2 (с пенальти) - Кавани, 34, Л. Суарес, 69

Аргентина: Андрада - Саравия, Отаменди, Песселья, Тальяфико - Де Поль (Г. Родригес, 88), Паредес (Н. Гонсалес, 79), Акунья (Домингес, 68) - Месси, Агуэро, Дибала (Мартинес, 76)

Уругвай: Кампанья - Касерес, Коатес (Дж. Гонсалес, 17), Годин, Винья - Торрейра, Весино, Вальверде (Бентанкур, 76), Лосано (Б. Родригес, 88) - Кавани (Лаксальт, 57), Л. Суарес

Предупреждения: Паредес, Н. Гонсалес - Кавани, Весино, Годин