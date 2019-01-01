Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аргентина - Уругвай 2:2 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 0
Матч Уругвая и Аргентины запомнился болельщикам голами и конфликтом между Лионелем Месси и Эдинсоном Кавани.

Аргентина - Уругвай: видео голов
Аргентина - Уругвай: видео голов
twitter.com/argentina

Сборные Аргентины и Уругвая провели товарищеский матч в Тель-Авиве (Израиль), который завершился вничью - 2:2.

Счет в матче открыл Эдинсон Кавана на 34-й минуте поединка, но на 63-й минуте аргентинцы восстановили паритет усилиями Лионеля Месси и Серхио Агуэро. Спустя несколько минут Суарес вновь вывел уругвайцев вперед, но, в итоге, встреча завершилась вничью - на второй компенсированной минуте Касерес сыграл рукой в своей штрафной, и Месси реализовал пенальти.

Стоит сказать, что матч не прошел гладко - конфликт произошел между Месси и Кавани, которые едва не подрались.

Смотрите видео голов и обзор матча Аргентина - Уругвай:

Аргентина - Уругвай 2:2
Голы: Агуэро, 63, Месси, 90+2 (с пенальти) - Кавани, 34, Л. Суарес, 69

Аргентина: Андрада - Саравия, Отаменди, Песселья, Тальяфико - Де Поль (Г. Родригес, 88), Паредес (Н. Гонсалес, 79), Акунья (Домингес, 68) - Месси, Агуэро, Дибала (Мартинес, 76)

Уругвай: Кампанья - Касерес, Коатес (Дж. Гонсалес, 17), Годин, Винья - Торрейра, Весино, Вальверде (Бентанкур, 76), Лосано (Б. Родригес, 88) - Кавани (Лаксальт, 57), Л. Суарес

Предупреждения: Паредес, Н. Гонсалес - Кавани, Весино, Годин

Поделись:
Теги: сборная Аргентины по футболу, сборная Уругвая по футболу, видео голов, обзор матча, сборная Аргентины, сборная Уругвая, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь