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Шахтер, Динамо и Заря - среди лучших команд Европы по числу передач

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Авторитетное издание отметило игру украинских клубов.
Три украинские команды попали в рейтинг CIES
Три украинские команды попали в рейтинг CIES
ФК Шахтер Донецк

Статистическое издание CIES Football Observatory опубликовало рейтинг лучших европейских команд по числу передач в последнюю треть поля.

В список попали три украинских клуба - донецкий Шахтер, киевское Динамо и луганская Заря.

“Горняки“ сделали 182 точные передачи - больше только у Аякса (220) и Манчестер Сити (210).

Киевляне занимает 24 строчку с 145 пасами, на счету Зари – 142 передачи (30 место).

Ранее сообщалось, что УПЛ попала в топ-10 самых молодых высших дивизионов Европы по версии CIES.

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Теги: футбол, CIES, Шахтер, Заря, Динамо
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