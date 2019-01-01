Шахтер, Динамо и Заря - среди лучших команд Европы по числу передач
Авторитетное издание отметило игру украинских клубов.
Статистическое издание CIES Football Observatory опубликовало рейтинг лучших европейских команд по числу передач в последнюю треть поля.
В список попали три украинских клуба - донецкий Шахтер, киевское Динамо и луганская Заря.
“Горняки“ сделали 182 точные передачи - больше только у Аякса (220) и Манчестер Сити (210).
Киевляне занимает 24 строчку с 145 пасами, на счету Зари – 142 передачи (30 место).
Ранее сообщалось, что УПЛ попала в топ-10 самых молодых высших дивизионов Европы по версии CIES.
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