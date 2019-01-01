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Платини: ВАР - это полная хе##я

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ВАР усложняет футбол.
Мишель Платини
Мишель Платини
Getty Images

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнение по поводу работы системы видеопомощи рефери (VAR).

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“ВАР не решает проблемы, а лишь откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит.

Я против ВАР, это полная херня. Но к сожалению, это стало частью футбола, нам не удастся отказаться от этого“, - цитирует Платини Rai Sport.

Ранее сообщалось, что руководитель ВАР в Англии дал положительную оценку системе.

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Теги: Мишель Платини, ФИФА, футбол
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