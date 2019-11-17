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Экс-игрок Динамо: В Киеве я получил огромные деньги, которые в Европе не заработаешь

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Футболист увидел контракт и сразу согласился.
Горан Попов в Динамо Киев
Горан Попов в Динамо Киев
Getty Images

Бывший футболист Динамо Киев Горан Попов рассказал подробности своего перехода в киевский клуб

“Когда играл за сборную Македонии, приехали скауты Динамо, а в то время мне еще из Германии, отовсюду звонили. Игорь Суркис конкретно заявил, что Динамо хочет меня, чтобы я приезжал, не думал по поводу Шахтера или Германии. 

Когда он мне показал контракт - я сразу подписал контракт. Это очень хорошие деньги, которые в Европе нигде не заработаешь.

Каждый год матчи в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы. У меня в Динамо была самая большая зарплата за всю карьеру - это точно“, - рассказал Попов для Профутбола.

Напомним, что македонский футболист разорвал контракт с Динамо Киев.

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Теги: Горан Попов, Динамо Киев, футбол
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