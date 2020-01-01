Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию

Товарищеский матч завершился минимальной победой аргентинцев.

В Саудовской Аравии состоялся товарищеский поединок между Бразилией и Аргентиной.

Единственный гол Лионеля Месси принес победу сборной Аргентины. Отметим, что на 14 минуте поединка Месси не смог реализовать пенальти, но был быстрее всех на добивании.

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Месси, 14



Бразилия: Алиссон, Данило, Милитао, Тиаго Силва, Алекс Сандро (Лоди, 64), Каземиро (Уэсли, 86), Артур (Фабиньо, 55), Пакета (Коутиньо, 46), Виллиан (Родриго, 71), Жезус (Ришарлисон, 71), Фирмино



Аргентина: Андрада, Фойт, Отаменди, Пецелья, Тальяфико, Паредес (Гидо, 83), Де Пол, Ло Чельсо (Акунья, 59), Месси, Окампос (Гонсалес, 74), Лаутаро (Аларио, 88)