Агент Кавани: Эдинсон готов к любым предложениям

Проблем с переходом в новый клуб не будет.

Уолтер Кавани, агент и брат нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, рассказал подробности о возможном смене клубной прописки игрока.

“Возвращение в Италию? Да, есть такая возможность. Есть минимальные контакты, но пока нечего сказать. Что касается Лос-Анджелес Гэлакси, то это слухи, не более.

У нас нет проблемы по поводу продления контракта. У Эдинсона будет много возможностей во многих командах Европы, когда истечет срок его контракта. Могу точно сказать, что зимой он не уйдет.

У Кавани есть еще три года, чтобы играть на высшем уровне, и он может играть за любой топ клуб Европы“, - приводит слова агента Calcionapoli26.it.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в Лос-Анджелес Гэлакси.