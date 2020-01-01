Украинский специалист ознакомил команду со своими требованиями.

Юрий Вернидуб ФК Шахтер Солигорск

Украинский специалист Юрий Вернидуб провел первую тренировку с солигорским Шахтером в качестве главного тренера, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

ФК Шахтер Солигорск

Отмечается, что команда провела получасовое занятие в тренажерном зале и отправилась на футбольное поле, где выполнила несколько упражнений для ознакомления с работой и требованиями Юрия Вернидуба.

ФК Шахтер Солигорск

ФК Шахтер Солигорск

Напомним, Вернидуб возглавил Шахтер в начале ноября. Ранее специалист рассказал, почему выбрал именно это клуб.