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Вернидуб провел первую тренировку с солигорским Шахтером

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Украинский специалист ознакомил команду со своими требованиями.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Шахтер Солигорск

Украинский специалист Юрий Вернидуб провел первую тренировку с солигорским Шахтером в качестве главного тренера, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

ФК Шахтер Солигорск

Отмечается, что команда провела получасовое занятие в тренажерном зале и отправилась на футбольное поле, где выполнила несколько упражнений для ознакомления с работой и требованиями Юрия Вернидуба.

ФК Шахтер Солигорск

ФК Шахтер Солигорск

Напомним, Вернидуб возглавил Шахтер в начале ноября. Ранее специалист рассказал, почему выбрал именно это клуб.

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Теги: футбол, Юрий Вернидуб, Шахтер Солигорск
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