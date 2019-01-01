Додо дебютировал за олимпийскую сборную Бразилии

Защитник Шахтера вышел на поле в матче против команды США.

Сборная Бразилии U-23 принимает участие в Международном футбольном фестивале на Канарских островах (Испания).

В матче против команды США U-23 бразильцы добыли минимальную победу (1:0).

Отметим, что во втором тайме на поле появился Додо, который заменил Минейро Гугу.

Это поединок стал стал дебютным в олимпийской сборной Бразилии для защитника Шахтера.

В воскресенье, 17 ноября, Бразилия сыграет против Аргентины U-23.