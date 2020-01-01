Тренер Аргентины - о Икарди: Дверь в сборную всегда открыта для лучших

Аргентинский нападающий может вернуться в состав.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий ПСЖ Мауро Икарди может вернуться в национальную команду.

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“Мы постоянно наблюдаем за игрой Икарди. Он начал появляться в составе команды. Его игра стала лучше в сравнение с прошлым сезоном. Важно, чтобы он продолжал забивать голы.

Он всегда является кандидатом в сборную, но сейчас есть другие футболисты, которые играют лучше. Мауро может вернуться в любой момент. Двери всегда открыты для лучших“, - цитирует Скалони Goal.

Ранее сообщалось, что Икарди хочет остаться в ПСЖ.