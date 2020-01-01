Гвардиола: Я хотел бы стать тренером национальной сборной

Испанец хотел бы попробовать себя в качестве главного тренера сборной.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что хочет возглавить национальную сборную в будущем.

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“Я хотел бы стать тренером национальной сборной. Я думаю, что однажды это случится, потому что я хотел бы участвовать в рабочем процессе каждые три дня, но в более спокойном режиме. Хотел бы уделить время гольфу, но сейчас не получается.

Рано или поздно произойдет, что я стану тренером сборной. Если у меня будет шанс работать с национальной командой, если одна из них постучится в мою дверь“, - цитирует Гвардиолу The World Game.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в Германию.

Отметим, ранее специалист заявил, что не против перебраться в Италию.