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Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере

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Португалец забил очередные три гола в рамках отбора на Евро-2020.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В матче 9-го тура отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Португалии принимала Литву.

Хозяева поля выиграли со счетом 6:0, а хет-триком отличился лидер команды Криштиану Роналду, для которого это стал 55-й хет-трик в карьере, девять из которых он забил в сборной.

Отметим, что 34-летний португалец также забил свой 98-й мяч в составе национальной команды. Для того, чтобы достичь мирового рекорда экс-нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 голов) осталось забить лишь 11 мячей.

Смотрите также видео голов и обзор матча Португалия - Литва.

Ранее сообщалось, что во время поединка отбора на Евро-2020 фанат выбежал на поле и сделал селфи с Криштиану Роналду.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, хет-трик, гол, сборная Португалии, сборная Португалии по футболу
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