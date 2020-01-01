Мбаппе: Я хочу сыграть на Олимпийских играх - 2020
Француз хочет выиграть два турнира за одно лето.
Нападающий сборной Франции Килан Мбаппе заявил, что хочет сыграть на Олимпийских играх - 2020, которые пройдут в Токио.
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“Я должен выиграть Евро-2020 с Францией.
Но я также хотел бы принять участие на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды“, - приводит слова Мбаппе L`Equipe.
Ранее сообщалось, что француз не может договориться о новом контракте с ПСЖ.
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