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Мбаппе: Я хочу сыграть на Олимпийских играх - 2020

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Француз хочет выиграть два турнира за одно лето.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий сборной Франции Килан Мбаппе заявил, что хочет сыграть на Олимпийских играх - 2020, которые пройдут в Токио.

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“Я должен выиграть Евро-2020 с Францией.

Но я также хотел бы принять участие на следующих Олимпийских играх в составе национальной команды“, - приводит слова Мбаппе L`Equipe.

Ранее сообщалось, что француз не может договориться о новом контракте с ПСЖ.

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Теги: Килиан Мбаппе, сборная Франция по футболу, Евро-2020, Олимпийские игры, футбол
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