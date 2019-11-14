Анри возглавил клуб MLS

Французский специалист возглавил Монреаль Импакт.

Французский специалист Тьерри Анри стал главным тренером Монреаль ИмпАкт, об этом сообщает пресс-служба клуба.

“Для меня большая честь тренировать Монреаль ИмпАкт и вернуться в МЛС. Это хорошо знакомая мне лига, в которой я испытывал много положительных эмоций.

Быть в Квебеке, в Монреале, который обладает огромным мультикультурным наследием, невероятно. Я всегда следил за клубом, и теперь я главный тренер этой команды“, - сказал Анри.

Отметим, что француз подписал контракт на 2 года с возможностью продления до 2022 года.

Напомним, что последним местом работы Анри был Монако. Он был уволен из-за того, что не нашел общего языка с руководством клуба и игроками.