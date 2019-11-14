Анри возглавил клуб MLS
Французский специалист Тьерри Анри стал главным тренером Монреаль ИмпАкт, об этом сообщает пресс-служба клуба.
“Для меня большая честь тренировать Монреаль ИмпАкт и вернуться в МЛС. Это хорошо знакомая мне лига, в которой я испытывал много положительных эмоций.
Быть в Квебеке, в Монреале, который обладает огромным мультикультурным наследием, невероятно. Я всегда следил за клубом, и теперь я главный тренер этой команды“, - сказал Анри.
Welcome to Montreal @ThierryHenry !— Impact de Montréal (@impactmontreal) November 14, 2019
📰 >> https://t.co/OTLqZ2rBJo#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/F8Mfi5DdxC
Отметим, что француз подписал контракт на 2 года с возможностью продления до 2022 года.
Напомним, что последним местом работы Анри был Монако. Он был уволен из-за того, что не нашел общего языка с руководством клуба и игроками.
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