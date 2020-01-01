Полузащитник Челси снялся в фотосессии вместе с экс-первой леди Франции
Полузащитник лондонского Челси Рубен Лофтус-Чик продуктивно проводит время вне футбольного поля.
Англичанин снялся в фотосессии известного бренда одежды Burberry в рамках рекламной кампании, посвященной рождественским праздникам, сообщает Daily Mail.
Отметим, что у футболиста была возможность поработать на съемочной площадке вместе с Карлой Бруни, женой 23 президента Франции Николя Саркози.
На одном из снимков женщина сидит на коленях Лофтуса-Чика, где его образ оценивается в 5000 фунтов (около 5800 евро).
А на этом фото футболист демонстрирует пальто стоимостью 2250 фунтов стерлингов (около 2600 евро).
“Я никогда не думал о работе с модным брендом до того, как со мной не связался Burberry. Я работал с Adidas только с тех пор, как стал профессиональным футболистом. Так что возможность узнать мир моды с Burberry была потрясающей.
Я не мог отказаться от этого опыта. Будучи травмированным, это был хороший способ использовать часть моего свободного времени“, - рассказал Лофтус-Чик журналу GQ.
Ранее сообщалось, что роскошная супруга Дани Алвеса приняла участие в рекламе нижнего белья.
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