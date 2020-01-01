Битва редакций: "Грозные" карлики и выигрышная ставка при любом раскладе

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Football.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций совместно с Parimatch нас ждут матчи сборных. В девятом туре мы подготовили четыре ставки. Две из них будут ординарами, а остальные экспрессами (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги девятого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4713 грн

Выигрышная ставка при любом раскладе

Сербия – Украина (17 ноября)

Прогноз: Украина не забьет

Коэффициент: 2,7

Ставка: 100 грн

В заключительном поединке отбора на чемпионат Европы сборная Украины будет гостить у Сербии. Очевидно, что Андрей Шевченко даст игровую практику тем, кто реже выступал за национальную команду. К тому же, Марлос и Зинченко– вне сборной из-за травмы, Малиновский мыслями с женой и новорожденной дочкой, Степаненко – дисквалифицирован. Слишком много потерь, которые олицетворяли комбинационный футбол сборной. Если же Украина сможет забить, то повода грустить тоже не будет. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 37%.

Кипр прервет серию поражений

Кипр - Шотландия (16 ноября)

Прогноз: Ничья

Коэффициент: 3,25

Ставка: 100 грн

История противостояний Кипра и Шотландии насчитывает лишь поражения первых. Однако мы считаем, что у киприотов есть все основания, чтобы прервать серию неудач. Родные болельщики помогут, а в составе Шотландии не будет ведущих игроков.

Три и меньше

Сербия – Люксембург (14 ноября)

Прогноз: Фора Люксембурга (+3.0)

Коэффициент: 1.33

Испания – Румыния (18 ноября)

Прогноз: Фора Румынии (+3.0)

Коэффициент: 1.31

Германия – Северная Ирландия (19 ноября)

Прогноз: Фора Северной Ирландии (+3.0)

Коэффициент: 1,31

Общий коэффициент: 2,28

Ставка: 200 грн

Люксембург вовсе не является "маленькой" командой, как об этом думают многие. У них довольно неплохой подбор игроков, чтобы не пропустить трижды от Сербии, не говоря уже о забитых голах. Испанцы, вероятно, будут экспериментировать с составом в заключительной встрече, а потому ждать разгрома Румынии не стоит. Северная Ирландия, в целом, крепкая команда, а вот немцы в последнее время выступают несколько нестабильно.

"Грозные" карлики

Норвегия - Фареры (15 ноября)

Прогноз: Фора Фарер (+3.5)

Коэффициент: 1.44

Дания - Гибралтар (15 ноября)

Прогноз: Фора Гибралтара (+6.0)

Коэффициент: 1.36

Общий коэффициент: 1,958

Ставка: 200 грн

Основным посылом второго нашего экспресса будет очевидная мысль – обе команды решают турнирные задачи, а потому забивать до упора никто не собирается. У датчан после встречи с Гибралтаром ключевой поединок против Ирландии, а Норвегия просто не кажется настолько сильной, чтобы в практически немотивированном состоянии отгрузить четыре гола Фарерам.

Итог

Итак, в этом туре мы сделали четыре ставки – рекорд для нас во всем турнире. Надеемся, что риск будет оправдан, а международная пауза оставит нам положительные эмоции.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?