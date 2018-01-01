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Стало известно, против кого клуб Бекхэма проведет первый официальный матч в МЛС

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В 2020 году клуб Интер Майами дебютирует в МЛС.
Дэвид Бекхэм на презентации клуба Интер Майами
Дэвид Бекхэм на презентации клуба Интер Майами
Getty Images

В 2020 году клуб МЛС Интер Майами, который основал легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, дебютирует в Лиге.

Свой первый официальный матч в истории команда проведет против Лос-Анджелес Гэлакси. Поединок состоится в субботу, 14 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба лос-анджелесского клуба.

Ранее сообщалось, что именитый шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покинул команду.

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Теги: МЛС, Лос-Анджелес Гэлакси, Интер Майами, футбол, дебют, MLS
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