Стало известно, против кого клуб Бекхэма проведет первый официальный матч в МЛС
В 2020 году клуб Интер Майами дебютирует в МЛС.
В 2020 году клуб МЛС Интер Майами, который основал легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, дебютирует в Лиге.
Свой первый официальный матч в истории команда проведет против Лос-Анджелес Гэлакси. Поединок состоится в субботу, 14 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба лос-анджелесского клуба.
📆 See you soon, Becks.#LAGalaxy will face @InterMiamiCF in Miami's 2020 Home Debut! https://t.co/dRykbuq73t— LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 листопада 2019 р.
Ранее сообщалось, что именитый шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович покинул команду.
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