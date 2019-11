Стало известно, против кого клуб Бекхэма проведет первый официальный матч в МЛС

В 2020 году клуб МЛС Интер Майами, который основал легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм, дебютирует в Лиге.

Свой первый официальный матч в истории команда проведет против Лос-Анджелес Гэлакси. Поединок состоится в субботу, 14 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба лос-анджелесского клуба.

📆 See you soon, Becks.#LAGalaxy will face @InterMiamiCF in Miami's 2020 Home Debut! https://t.co/dRykbuq73t