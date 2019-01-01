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Легендарный Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси

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Шведский форвард больше не будет выступать за клуб из Лос-Анджелеса.
Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси
Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси
lagalaxy.com

Именитый шведский нападающий Златан Ибрагимович и Лос-Анджелес Гэлакси прекратили свое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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“Мы бы хотели поблагодарить Златана за его вклад в Лос-Анджелес Гэлакси и MLS. С момента его появления в 2018 году, он положительно повлиял на футбол в Лос-Анджелесе. Мы благодарны за его отношение к делу и страсть.

Спасибо Златану за его профессионализм и неизмеримое влияние на футбольную общину Лос-Анджелеса и Северной Америки в целом“, - заявил президент клуба Крис Клейн официальному сайту Гэлакси.

На счету шведа 52 гола и 17 ассистов в 53 играх за ЛА Гэлакси. Клуб вспомнил все голы футболиста.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович не вернется в Манчестер Юнайтед.

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Теги: Златан Ибрагимович, МЛС, футбол, Лос-Анджелес Гэлакси, MLS
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