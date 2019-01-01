Легендарный Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси
Именитый шведский нападающий Златан Ибрагимович и Лос-Анджелес Гэлакси прекратили свое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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“Мы бы хотели поблагодарить Златана за его вклад в Лос-Анджелес Гэлакси и MLS. С момента его появления в 2018 году, он положительно повлиял на футбол в Лос-Анджелесе. Мы благодарны за его отношение к делу и страсть.
Спасибо Златану за его профессионализм и неизмеримое влияние на футбольную общину Лос-Анджелеса и Северной Америки в целом“, - заявил президент клуба Крис Клейн официальному сайту Гэлакси.
NEWS | #LAGalaxy and @Ibra_official agree to mutually part ways: https://t.co/XpilZfVdzD pic.twitter.com/YyOql0QOVG— LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 листопада 2019 р.
На счету шведа 52 гола и 17 ассистов в 53 играх за ЛА Гэлакси. Клуб вспомнил все голы футболиста.
We wanted Zlatan. We got Zlatan.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 13 листопада 2019 р.
Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович не вернется в Манчестер Юнайтед.
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