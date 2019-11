Легендарный Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси

Именитый шведский нападающий Златан Ибрагимович и Лос-Анджелес Гэлакси прекратили свое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Читай также: Ибрагимович сделал заявление по поводу своего возвращения в Испанию

“Мы бы хотели поблагодарить Златана за его вклад в Лос-Анджелес Гэлакси и MLS. С момента его появления в 2018 году, он положительно повлиял на футбол в Лос-Анджелесе. Мы благодарны за его отношение к делу и страсть.

Спасибо Златану за его профессионализм и неизмеримое влияние на футбольную общину Лос-Анджелеса и Северной Америки в целом“, - заявил президент клуба Крис Клейн официальному сайту Гэлакси.

NEWS | #LAGalaxy and @Ibra_official agree to mutually part ways: https://t.co/XpilZfVdzD pic.twitter.com/YyOql0QOVG

На счету шведа 52 гола и 17 ассистов в 53 играх за ЛА Гэлакси. Клуб вспомнил все голы футболиста.

We wanted Zlatan. We got Zlatan.



Thank you, @Ibra_official 🦁 pic.twitter.com/cVZpeqMRZU