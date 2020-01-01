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Венгер получил престижную должность в ФИФА

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Судя по всему, специалист в ближайшем будущем не будет тренировать.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Легендарный бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер, вероятно, в ближайшее время не вернется к тренерской деятельности.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, французский специалист получил в организации должность главы отдела глобального развития футбола. Венгер будет контролировать и стимулировать рост и развитие спорта как для мужчин, так и для женщин во всем мире.

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Кроме того, он будет ведущим специалистом по техническим вопросам, будет работать в консультативных группах, которые будут участвовать в процессе обзора и принятия решений в отношении каких-либо изменений в правилах игры.

"С нетерпением жду возможности принять этот вызов. Мне всегда было интересно анализировать футбол с широкой точки зрения, и миссия ФИФА как руководящего органа мирового футбола действительно глобальна", - приводит слова Венгера пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Арсенала назвал Арсена Венгера м**аком.

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Теги: Арсен Венгер, ФИФА, работа, должность, футбол
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