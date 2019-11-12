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Модрич - обладатель награды Golden Foot

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Хорват продолжает выигрывать трофеи.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич удостоен награды Golden Foot, которая вручается футболистом старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

Хорватский футболист сумел опередить Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тьяго Силву, Серхио Рамоса, Уэйна Руни, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски, Джорджо Кьеллини и Жерара Пике.

Отметим, что награда вручается футболисту один раз в жизни. В прошлом году награду получил Эдинсон Кавани.

Напомним, что Модрич стал первым футболистом за 26 лет, который не попал в номинацию на награду Золотой Мяч, как обладатель трофея.

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Теги: Лука Модрич, Реал Мадрид, сборная Хорватии по футболу, футбол, награда
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