Модрич - обладатель награды Golden Foot

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич удостоен награды Golden Foot, которая вручается футболистом старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

Хорватский футболист сумел опередить Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тьяго Силву, Серхио Рамоса, Уэйна Руни, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски, Джорджо Кьеллини и Жерара Пике.

