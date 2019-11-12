Модрич - обладатель награды Golden Foot
Хорват продолжает выигрывать трофеи.
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич удостоен награды Golden Foot, которая вручается футболистом старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
Хорватский футболист сумел опередить Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тьяго Силву, Серхио Рамоса, Уэйна Руни, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски, Джорджо Кьеллини и Жерара Пике.
🔜 Another big night coming up for #Croatia captain @lukamodric10...#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/S4DdNh2baw— HNS (@HNS_CFF) November 12, 2019
Отметим, что награда вручается футболисту один раз в жизни. В прошлом году награду получил Эдинсон Кавани.
Напомним, что Модрич стал первым футболистом за 26 лет, который не попал в номинацию на награду Золотой Мяч, как обладатель трофея.
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