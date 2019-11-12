Соболь - о Ракицком: Я не знаю, чем именно он руководствовался

Ярослав знал на что идет.

Украинский защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением по поводу того, что Ярослав Ракицкий переехал играть в российский чемпионат.

“Я не знаю, что произошло между Яриком и Андреем Николаевичем. Но состав команды определяет главный тренер - и только он.

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Что же касается слов Ракицкого. Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Я играл с Яриком и в Шахтере, и в сборной. Могу сказать о нем только хорошее.

Очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень. И он действительно выкладывался в матчах и на тренировках на 200 процентов, как он сам сказал. Это не преувеличение.

Я не знаю, чем именно он руководствовался. Зенит выступает в Лиге чемпионов, но и Шахтер там играет. И весьма неплохо.

Аргументы, что ему надо было кормить семью, звучат неубедительно. В Украине Ярик тоже хорошо зарабатывал бы. Полагаю, ему просто захотелось сменить обстановку. Он же всю футбольную жизнь провел в Шахтере, начиная с ДЮСШ.

И последствия перехода ему были очевидны. Он же сразу сказал: “Знаю, на что иду“. Реакция Украины читалась заранее. Так что здесь некого винить. Как получилось, так получилось.

Думаю, тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко следит за всеми потенциальными кандидатами. Независимо от того, где они выступают.

Возьмите того же Ваню Ордеца. Не думаю, что дорога в сборную для него после перехода в Динамо закрыта. Сейчас вот он начал играть за клуб, забивать. Не удивлюсь, если его вызовут“, - приводит слова Соболя Советский спорт.

Ранее украинский защитник заявил, что не собирается переходить в российский чемпионат.