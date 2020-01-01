Зубков: Под руководством Реброва нет такого, что украинец всегда будет играть

В команде огромная конкуренция.

Полузащитник Шахтера Александр Зубков, который выступает на правах аренды за Ференцварош, рассказал подробности работы под руководством Сергея Реброва.

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“В команде все равны. Сергей Станиславович разговаривает со всеми одинаково, к каждому может подойти поговорить.

Плюс почти на всех установках он говорит на английском языке, все должны быть равны в команде.Под руководством Реброва нет такого, что украинец всегда будет играть.

Каждый должен доказывать свое право выходить в составе. На каждой тренировке у нас здоровая конкуренция, всегда есть хорошая ротация“, - рассказал Зубков для Sport Arena.

Отметим, что Реброва прокомментировал возможное возвращение в Динамо.