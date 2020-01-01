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Соболь: Российский чемпионат? Я свое будущее связываю с Европой

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Украинский защитник имеет возможность прогрессировать в Европе.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Украинский защитник Эдуард Соболь поделился мнением по поводу чемпионата Бельгии, который сравнил с российским чемпионатом.

“Бельгийский чемпионат очень интересный. Много достойных команд, высокая конкуренция, отличная атмосфера на стадионах. И главное - ты все время на виду.

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За бельгийской лигой внимательно следят скауты европейских топ-клубов. Поэтому всегда есть шанс пойти на повышение. Будешь хорошо играть - тебя обязательно заметят.

В Европе молодежи проще прогрессировать. Многие украинские ребята заметно прибавили после переезда в зарубежные лиги.

Да, есть и обратная сторона медали - уровень внутреннего чемпионата за последние пять лет снизился. Но и это не минус для сборной.

Сейчас в украинских клубах больше доверяют совсем молодым игрокам, которые раньше не получили бы шанс. Открываются новые имена.

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Не хочу сказать ничего плохого про российский чемпионат, но свое будущее я связываю с Европой. Мечтаю попасть в большой клуб из пятерки топ-чемпионатов.

Ну а сейчас делаю все, чтобы помочь добиться результатов Брюгге. На данный момент - все мысли об этой команде“, - рассказал Соболь в интервью для Советского спорта.

Отметим, что украинский защитник прибыл в расположение сборной Украины.

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Теги: Эдуард Соболь, Брюгге, чемпионат Бельгии по футболу, футбол
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