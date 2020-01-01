Клопп - о клубном чемпионате мира: Нам будет тяжело

"Мерсисайдцы" ожидают сложный турнир.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

“Я не ощущаю никакого давления. Для меня это отличная возможность, ведь шанс провести турнир на таком уровне выпадает очень редко.

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Нам предстоит сыграть с командами, которые играют на континентах. Я в предвкушение интересного и сложного футбола. Так что я думаю, что будет тяжело.

Подготовка турнира будет в обычном режиме, а там уже посмотрим, хорошо мы подготовились или плохо. Я редко смотрю бразильский, аргентинский, мексиканский или арабский футбол, поэтому имею знания, как могут играть команды.

Нас ждет сложный график, ведь год на этом не закончится, у нас еще будут матчи“, - приводит слова Клоппа пресс-служба ФИФА.

Напомним, что из-за сложного графика Ливерпуль проведет две игры за одни сутки.