Стерлинг прокомментировал конфликт с Гомесом в сборной Англии

Нападающий "горожан" отметил, что ссора осталась позади.

Форвард Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал конфликт с партнером по команде Джо Гомесом.

“Все знают, что для меня значит футбол. И все знают, что мне несвойственно такое поведение. Мы уже поговорили с Гомесом, все обсудили и уладили, идем дальше.

Футбол - это спорт серьезных эмоций, и на этот раз они взяли верх. Но это было только 5-10 секунд. Мы с Джо поняли друг друга. Все уже осталось позади, мы не будем этому придавать большой значимости этому инциденту.

Давайте сосредоточимся на предстоящем матче“, - написал Стерлинг на своей странице в Instagram.

Напомним, Стерлинга отстранили от сборной Англии из-за конфликта с Гомесом. Он пропустит матч отбора на Евро-2020 против Черногории.