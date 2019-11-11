Защитник МЮ стал лучшим футболистом года в Швеции
Виктор Линделеф одержал победу в номинации второй год подряд.
Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф получил звание лучшего игрока 2019 года в Швеции. Футболист победил в номинации второй год ряду, сообщает Федерация футбола страны.
Guldbollen 2019, grattis Victor - och ända in i kaklet i EM-kvalet! #fotbollsgalan pic.twitter.com/yM9v29QNIQ— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 11, 2019
Отметим, что в борьбе за награду опередил Виктор опередил форварда Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича.
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