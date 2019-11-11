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Защитник МЮ стал лучшим футболистом года в Швеции

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Виктор Линделеф одержал победу в номинации второй год подряд.
Виктор Линделеф
Виктор Линделеф
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф получил звание лучшего игрока 2019 года в Швеции. Футболист победил в номинации второй год ряду, сообщает Федерация футбола страны.

Отметим, что в борьбе за награду опередил Виктор опередил форварда Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича.

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Теги: футбол, Виктор Линделеф, Манчестер Юнайтед
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