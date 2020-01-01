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Матч Украина - Эстония обслужит испанская бригада арбитров

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Национальная команда примет команду Эстонии в рамках товарищеского поединка.
Хуан Мартинес Мунуэра
Хуан Мартинес Мунуэра
Getty Images

Товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии обслужит испанская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УАФ.

Главным арбитром матча назначили Хуана Мартинеса Мунуэра. Помогать ему будут линейные арбитры Теодоро Собрина Махан и Роберто Алонсо Фернандес. Обязанности четвертого рефери исполнит Виталий Романов.

Матч Украина - Эстония состоится в четверг, 14 ноября, в Запорожье. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мораес и Марлос не сыграют против Сербии и Эстонии.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Эстонии по футболу
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