Линекер: Роналду более отбитый придурок, чем Сарри

Английский эксперт Гари Линекер поделился мнением по поводу того, что Криштиану Роналду был заменен в матче с Миланом, после чего португалец незамедлительно покинул стадион.

“Сарри заменяет Роналду во второй раз, и тот проходит мимо него прямо в тоннель. Подозреваю, что все закончится плохо.

Надо сказать, что он еще более отбитый придурок, чем Сарри. А Дибала, который вышел вместо Роналду, забил единственный мяч в игре. У Сарри есть яйца“, - написал Линекер на своей странице в Twitter.

Sarri substitutes Ronaldo for the 2nd time and he marches past him straight down the tunnel. Won’t end well, I suspect. Got to say, he’s a ballsy bugger is Sarri.