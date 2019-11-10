Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Линекер: Роналду более отбитый придурок, чем Сарри

Комментариев: 0
Англичанин похвалил главного тренера Ювентуса.
Гари Линекер
Гари Линекер
Getty Images

Английский эксперт Гари Линекер поделился мнением по поводу того, что Криштиану Роналду был заменен в матче с Миланом, после чего португалец незамедлительно покинул стадион.

Читай также: Бывший игрок Арсенала: Венгер - му**к

“Сарри заменяет Роналду во второй раз, и тот проходит мимо него прямо в тоннель. Подозреваю, что все закончится плохо.

Надо сказать, что он еще более отбитый придурок, чем Сарри. А Дибала, который вышел вместо Роналду, забил единственный мяч в игре. У Сарри есть яйца“, - написал Линекер на своей странице в Twitter.

Отметим, что Сарри не видит проблемы в том, что Роналду не пожал ему руку.

Ранее Капелло раскритиковал действия португальца во время матча с Миланом.

Поделись:
Теги: Гари Линекерр, Криштиану Роналду, Маурицио Сарри, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь