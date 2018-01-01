Битва редакций: «Класичне» - это хорошо, но за Мариуполь обидно

В очередном туре организованного Parimatch проекта мы показали неудачный результат.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В восьмом туре мы сделали три ставки – два ординара и экспресс. Нам удалось удержать первую позицию, но получили небольшой минус.

Ставка №1

Матч: Мариуполь - Карпаты

Прогноз: Победа Мариуполя

Коэффициент: 2,26

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Мариуполь очень быстро открыл счет в поединке, а затем и удвоил преимущество в начале второй половины игры. Казалось бы, что может случиться после 2:0? Дубль Назарины. Обидно, что последний гол был забит уже в компенсированное время, так и еще и с одиннадцатиметровой отметки. Все шло к победе команды Александра Бабича и «плюса» для нас, но немного не хватило.

Ставка №2

Матч: Шахтер - Динамо

Прогноз: Точный счет: 1:0

Коэффициент: 7,1

Ставка: 30 грн

Сумма выигрыша: 213 грн

Наша ставка «для развлечения» оказалась удачной и, к сожалению, единственной таковой. Шахтер быстро открыл счет, а затем смог сохранить свои ворота на замке. Наверное, после такого стремительного взятия ворот счет 1:0 казался проблематичным, но «горняки» смогли оформить нам несколько неожиданный «заход». Возможно, инцидент с Тайсоном несколько всех шокировал и угомонил игру.

Ставка №3

Матчи: Львов – Ворскла 2:0 / Челси – Кристал Пэлас 2:0 / Наполи – Дженоа 0:0

Прогноз: Х2 / Фора Кристал Пэлас (+2.0) / Фора Дженоа (+2.0)

Коэффициент: 3,32

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Экспресс, на который мы делали основной акцент в этот раз, нас огорчил. В матче Наполи и Дженоа все прошло идеально. Челси, в свою очередь, заставил понервничать из-за своей результативности, но в данном поединке мы все-таки урвали возврат. Камнем преткновения стал матч между Львовом и Ворсклой. Полтавчане сами придумали гол в свои ворота – Мельничук вывел Абнера один на один с Резником. Затем последовало и удаление Луизао. Отыграться в такой ситуации было крайне сложно.

Итог

В восьмом туре проекта, который организован Parimatch, мы вновь не смогли добраться до отметки в 5000 гривен, но мы не сдаемся. Конечно, нужно быть честными, два тура подряд нас выручают не самые очевидные прогнозы. Возможно, стоит сделать акцент на именно таких ставках. Не будем забывать, что Мариуполь был невероятно близок к победе, и тогда мы бы смогли говорить о профите в этом туре.