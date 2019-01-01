Сиэтл Саундерс во второй раз за четыре года стал чемпионом Лиги.

В финальном матче МЛС, который состоялся в Сиэтле (штат Вашингтон, США), встретились Сиэтл Саундерс и ФК Торонто.

За последние четыре года команды уже в третий раз сыграли в решающем матче чемпионата. В двух предыдущих финалах команды одержали по одной победе, а в этот раз сильнее оказался Сиэтл.

В первом тайме зрители не увидели голов, а во втором тайме Сиэтл открыл счет на 57-й минуте благодаря усилиям Лердама. До конца поединка хозяева поля забили еще два мяча, а вот Торонто отметился лишь одним взятием ворот.

Таким образом, Сиэтл стал чемпионом МЛС.

Сиэтл Саундерс – ФК Торонто 3:1

Голы: Лердам, 57, Родригес, 76, Руйдиас, 90 – Алтидор, 90+3