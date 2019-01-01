Битва редакций: Делаем основной акцент на экспресс и «некласичний» прогноз на «Класичне»
Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
В грядущем раунде Битвы редакций мы вновь попытаемся преодолеть рубеж в 5000 гривен. В восьмом туре мы подготовили три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги восьмого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 4840 грн
Мариуполь продлит страдания Карпат
Мариуполь - Карпаты (9 ноября)
Прогноз: Победа Мариуполя
Коэффициент: 2,26
Ставка: 100 грн
Карпаты после тринадцати туров смогли набрать лишь десять баллов и идут в конце турнирной таблицы. Львовяне уже давно не побеждали. К тому же, форму Карпат вполне можно было оценить на фоне дубля Шахтера, который не оставил команде Санжара шансов. «Приазовцы», в свою очередь, выдали хорошую серию результатов, но в меньшинстве уступили Александрии. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 44%.
«Некласичний» прогноз на «Класичне»
Шахтер - Динамо (9 ноября)
Прогноз: Точный счет: 1:0
Коэффициент: 7.1
Ставка: 30 грн
Эта ставка, очевидно, больше для развлечения. Однако это не значит, что мы спустя рукава подойдем к прогнозу. Шахтер уступил Динамо в Кубке Украины и жаждет реванша. Однако нужно учитывать, что обе команды отыграли непростые матчи в еврокубках, потому много голов ждать не стоит. В самом же противостоянии отдаем предпочтение дончанам, которым, по нашему мнению, хватит одного гола для победы.
Основной акцент
Челси – Кристал Пэлас (6 ноября)
Прогноз: Фора Кристал Пэлас (+2.0)
Коэффициент: 1.49
Наполи – Дженоа (6 ноября)
Прогноз: Фора Дженоа (+2.0)
Коэффициент: 1.44
Львов – Ворскла (6 ноября)
Прогноз: Х2
Коэффициент: 1,55
Общий коэффициент: 3,32
Ставка: 200 грн
Итог
В нашем традиционном экспрессе, на которые мы сделаем наибольший упор, мы прогнозируем, что Кристал Пэлас даст бой Челси, который подходит к поединку после сумасшедшего матча против Аякса. Также, не оставляем без внимания противостояние Наполи с Дженоа. Психологическое состояние неаполитанцев сейчас оставляет желать лучшего.
Третьим прогнозом нашего экспресса станет матч УПЛ между Львовом и Ворсклой. Верим, что полтавчане не проиграют львовянам, которые крайне неудачно выглядели в поединке против Динамо.
Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Мариуполь справится с Карпатами, Шахтер минимально обыграет Динамо, а также упертой борьбы от Кристал Пэлас и Дженоа. Ворскла, в свою очередь, не должна проигрывать Львову.
Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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