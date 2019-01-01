Битва редакций: Делаем основной акцент на экспресс и «некласичний» прогноз на «Класичне»

В очередном туре Битвы редакций совместно с Parimatch мы сделали три ставки — два ординара и экспресс.

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций мы вновь попытаемся преодолеть рубеж в 5000 гривен. В восьмом туре мы подготовили три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги восьмого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4840 грн

Мариуполь продлит страдания Карпат

Мариуполь - Карпаты (9 ноября)

Прогноз: Победа Мариуполя

Коэффициент: 2,26

Ставка: 100 грн

Карпаты после тринадцати туров смогли набрать лишь десять баллов и идут в конце турнирной таблицы. Львовяне уже давно не побеждали. К тому же, форму Карпат вполне можно было оценить на фоне дубля Шахтера, который не оставил команде Санжара шансов. «Приазовцы», в свою очередь, выдали хорошую серию результатов, но в меньшинстве уступили Александрии. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 44%.

«Некласичний» прогноз на «Класичне»

Шахтер - Динамо (9 ноября)

Прогноз: Точный счет: 1:0

Коэффициент: 7.1

Ставка: 30 грн

Эта ставка, очевидно, больше для развлечения. Однако это не значит, что мы спустя рукава подойдем к прогнозу. Шахтер уступил Динамо в Кубке Украины и жаждет реванша. Однако нужно учитывать, что обе команды отыграли непростые матчи в еврокубках, потому много голов ждать не стоит. В самом же противостоянии отдаем предпочтение дончанам, которым, по нашему мнению, хватит одного гола для победы.

Основной акцент

Челси – Кристал Пэлас (6 ноября)

Прогноз: Фора Кристал Пэлас (+2.0)

Коэффициент: 1.49

Наполи – Дженоа (6 ноября)

Прогноз: Фора Дженоа (+2.0)

Коэффициент: 1.44

Львов – Ворскла (6 ноября)

Прогноз: Х2

Коэффициент: 1,55

Общий коэффициент: 3,32

Ставка: 200 грн

Итог

В нашем традиционном экспрессе, на которые мы сделаем наибольший упор, мы прогнозируем, что Кристал Пэлас даст бой Челси, который подходит к поединку после сумасшедшего матча против Аякса. Также, не оставляем без внимания противостояние Наполи с Дженоа. Психологическое состояние неаполитанцев сейчас оставляет желать лучшего.

Третьим прогнозом нашего экспресса станет матч УПЛ между Львовом и Ворсклой. Верим, что полтавчане не проиграют львовянам, которые крайне неудачно выглядели в поединке против Динамо.

Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Мариуполь справится с Карпатами, Шахтер минимально обыграет Динамо, а также упертой борьбы от Кристал Пэлас и Дженоа. Ворскла, в свою очередь, не должна проигрывать Львову.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?