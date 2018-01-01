Сборная Сербии назвала состав на матчи с Украиной и Люксембургом

Форвард Реала Лука Йович остался вне заявки на игры.

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович огласил список футболистов, которые вызваны в расположение национальной команды для подготовки и участия в заключительных отборочных матчах чемпионата Европы — против Люксембурга (14 ноября, Белград) и Украины (17 ноября, Белград).

В нем не нашлось места форварду Реала Луке Йовичу, у которого конфликт с главным тренером сборной.

Всего на предстоящий подготовительный сбор сербской национальной команды вызвано 27 футболистов.

Вратари Марко Дмитрович (Эйбар, Испания), Предраг Райкович (Реймс, Франция), Эмил Роцков (Войводина, Сербия).

Защитники Неманья Милетич (Партизан, Сербия), Марко Гобелич, Неманья Милунович, Милан Родич (все — Црвена Звезда, Сербия), Никола Миленкович (Фиорентина, Италия), Никола Максимович (Наполи, Италия), Урош Спахич (Краснодар, Россия), Александар Коларов (Рома, Италия), Филип Младенович (Лехия, Польша).

Полузащитники Лука Миливоевич (Кристал Пэлас, Англия), Саша Лукич (Торино, Италия), Неманья Максимович (Хетафе, Испания), Неманья Гудель (Севилья, Испания), Неманья Радоньич (Марсель, Франция), Душан Тадич (Аякс, Нидерланды), Адем Льяич (Бешикташ, Турция), Сергей Милинкович-Савич (Лацио, Италия), Мият Гачинович, Филип Костич (оба — Айнтрахт, Германия), Филип Джуричич (Сассуоло, Италия).

Нападающие Александар Митрович (Фулхэм, Англия), Андрия Павлович (АПОЕЛ, Кипр), Милан Павков (Црвена Звезда, Сербия), Джордже Деспотович (Оренбург, Россия).