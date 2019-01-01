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Платини: Я настаивал, чтобы чемпионат мира прошел на Ближнем Востоке

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Платини хотел развивать футбол.
Мишель Платини
Мишель Платини
Getty Images

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал почему решил проголосовать за Катар на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

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“Я всегда хотел развивать футбол. Четыре года назад я проголосовал за Марокко.Я постарался, чтоб Евро прошло в 13 разных странах одновременно. Ведь такой турнир позволит многим принять турнир у себя, построить стадионы и выиграть что-то.

Арабский был в номинантах 5 или 6 раз, но постоянно уступал другим странам. Для развития футбола просто фантастика, что чемпионат мира отправится на Ближний Восток.

Я настаивал на двух вещах. Первое - хотел, чтобы чемпионат мира прошел на Ближнем Востоке. Второе - чтобы чемпионат мира состоялся в ноябре-декабре“, - рассказал Платини в эфире France Bleu.

Напомним, что Катар представил эмблему Чемпионата мира - 2022.

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Теги: Мишель Платини, футбол
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