Платини: Я настаивал, чтобы чемпионат мира прошел на Ближнем Востоке

Платини хотел развивать футбол.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал почему решил проголосовать за Катар на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Читай также: Ливерпуль проведет 2 игры на разных континентах за одни сутки

“Я всегда хотел развивать футбол. Четыре года назад я проголосовал за Марокко.Я постарался, чтоб Евро прошло в 13 разных странах одновременно. Ведь такой турнир позволит многим принять турнир у себя, построить стадионы и выиграть что-то.

Арабский был в номинантах 5 или 6 раз, но постоянно уступал другим странам. Для развития футбола просто фантастика, что чемпионат мира отправится на Ближний Восток.

Я настаивал на двух вещах. Первое - хотел, чтобы чемпионат мира прошел на Ближнем Востоке. Второе - чтобы чемпионат мира состоялся в ноябре-декабре“, - рассказал Платини в эфире France Bleu.

Напомним, что Катар представил эмблему Чемпионата мира - 2022.