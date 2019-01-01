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Гвардиола: Я не против возглавить клуб из Италии

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Испанец не против поработать в Италии.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что готов поработать в Сериа А.

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“Почему бы и нет. Мне было приятно играть там, особенно под руководством великого Карло Маццоне (бывший тренер Брешии). 

Я прекрасно провел время в Италии, и мне очень нравится эта страна, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее испанец удостоился похвалы от Клоппа.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Сериа А, футбол
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