Гвардиола: Я не против возглавить клуб из Италии
Испанец не против поработать в Италии.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что готов поработать в Сериа А.
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“Почему бы и нет. Мне было приятно играть там, особенно под руководством великого Карло Маццоне (бывший тренер Брешии).
Я прекрасно провел время в Италии, и мне очень нравится эта страна, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Ранее испанец удостоился похвалы от Клоппа.
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