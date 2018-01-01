Битва редакций: Парижская скромность и лондонское сумасшествие

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги седьмого тура нового проекта – Битва редакций.

Редакция Bigmir)net соперничает с коллегами из Football.ua и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. В седьмом туре мы сделали две ставки – ординар и экспресс. Нам удалось удержать первую позицию, а также увеличить банк в рамках организованного Parimatch проекта.

Ставка №1

Матч: Челси - Аякс

Прогноз: Ничья

Коэффициент: 4,1

Ставка: 80 грн

Сумма выигрыша: 328 грн

С уверенностью можно говорить, что этот матч войдет в коллекцию лучших в рамках Лиги чемпионов. Откровенно говоря, после четвертого гола Аякса хотелось выключить поединок, но что-то все равно удерживало у экрана. Достаточно было увидеть второй гол лондонцев, чтобы с большей заинтересованностью следить за развитием событий.

И в один момент желание увидеть голы Челси для ничейного результата сменилось на ярую поддержку Аякса. Матч подарил непередаваемые эмоции. Даже несмотря на финансовую составляющую, этот матч стал жирным "плюсом" для любого, кто его посмотрел.

Ставка №2

Матчи: Динамо З – Шахтер 3:3 / ПСЖ – Брюгге 1:0

Прогноз: Тотал больше (2.5) / Фора ПСЖ (-2.0)

Коэффициент: 3,2942

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Динамо З и Шахтер довольно быстро обменялись голами, уверив нас, что с нашим прогнозом все будет в порядке. Третий гол мы увидели уже ближе к концу встречи, а затем команды понесло. Здесь практически не успели понервничать за прогноз. Переживать заставил только результат Шахтера. Довольно спокойный и очевидный плюс за хороший коэффициент.

Что касается парижан, то и в том матче ничего не предвещало беды. Гол в середине первой половины игры «по расписанию» сулил еще парочку, но бельгийская команда здорово справлялась с атаками соперника и здорово сама шла вперед. Оставались надежды на то, что Брюгге раскроется в конце матча и поплатится за это. После нереализованного бельгийцами пенальти ожидали правила "не забиваешь ты, забивают тебе", но футбольная магия не помогла. Обидно, но ничего страшного.

Итог

В седьмом туре организованного Parimatch проекта мы вновь смогли увеличить наш банк, что нас, конечно же, радует. Пускай всего лишь на 50 гривен, но наши соперники вполне согласились бы на такую скромную прибавку. Надеемся, что уже в следующем туре получится "пробить" психологический барьер в 500 гривен.