Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украинцы в еврокубках: Яремчук красиво забил Вольфсбургу, Ракицкий с Зенитом проиграл

Комментариев: 0
Вашему вниманию обзор выступления украинских футболистов и тренеров в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

На этой неделе были состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых помимо украинских команд сыграли наши соотечественники, выступающие в других клубах.

В Лиге чемпионов Украина помимо Шахтера представлена четырьмя футболистами.

Аталанта, в которой играет Руслан Малиновский, сыграла вничью с Манчестер Сити, в составе которого украинец Александр Зинченко. Правда, украинского дерби не было - Зинченко восстанавливается после операции, а Малиновский появился на поле только на 84-й минуте встречи. Руслан мог принести команде победу, но пробил со штрафного прямо в руки Уокеру, исполняющму роль вратаря в тот момент.

Незабитый штрафной Малиновского (смотреть видео на 3:54):

Защитник Ярослав Ракицкий отыграл за Зенит весь матч против немецкого Лейпцига, но его команда потерпела поражение со счетом 0:2.

Игрок Брюгге Эдуард Соболь провел матч против ПСЖ на скамейке запасных. Его команда минимально уступила парижанам (0:1).

В Лиге Европы двумя самыми “украинскими командами“ являются Гент и Ференцварош, в которых заявлены по три украинских футболиста, а венгерский клуб даже тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

Под руководством Реброва Ференцварош с Александром Зубковым, Даниилом Игнатенко и Игорем Харатиным в стартовом составе на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА 0:0. Все трое украинцев провели полный матч, Игнатенко и Харатин заработали по желтой карточке.

Форвард Роман Яремчук забил гол за Гент в поединке против Вольфсбурга. Украинец забил первый гол своей команды в этом поединке и, в итоге, Гент выиграл со счетом 3:1.

Видео гола Яремчука:

Роман покинул поле на 81-й минуте, а его соотечественник Игорь Пластун отыграл всю встречу, Еще один украинский игрок Гента Роман Безус остался в запасе.

Украинец Артем Сухоцкий, выступающий за Слован, появился в поединке против Вулверхэмптона на 70-й минуте, но не спас команду от поражения со счетом 0:1.

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук в матче против нидерландского АЗ потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:5.

Еще два украинских легионера - Марьян Швед (Селтик) и Валерий Бондаренко (Гимарайнш) не попали в заявку своих команд на матчи Лиги Европы.

Поделись:
Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, украинцы за границей, легионеры, футбол, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Гент, Руслан Малиновский, Аталанта, Манчестер Сити, Александр Зинченко, Сергей Ребров, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, Игорь Харатин, Фере
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь