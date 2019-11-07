Украинцы в еврокубках: Яремчук красиво забил Вольфсбургу, Ракицкий с Зенитом проиграл

Вашему вниманию обзор выступления украинских футболистов и тренеров в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

На этой неделе были состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых помимо украинских команд сыграли наши соотечественники, выступающие в других клубах.

В Лиге чемпионов Украина помимо Шахтера представлена четырьмя футболистами.

Аталанта, в которой играет Руслан Малиновский, сыграла вничью с Манчестер Сити, в составе которого украинец Александр Зинченко. Правда, украинского дерби не было - Зинченко восстанавливается после операции, а Малиновский появился на поле только на 84-й минуте встречи. Руслан мог принести команде победу, но пробил со штрафного прямо в руки Уокеру, исполняющму роль вратаря в тот момент.

Незабитый штрафной Малиновского (смотреть видео на 3:54):

Защитник Ярослав Ракицкий отыграл за Зенит весь матч против немецкого Лейпцига, но его команда потерпела поражение со счетом 0:2.

Игрок Брюгге Эдуард Соболь провел матч против ПСЖ на скамейке запасных. Его команда минимально уступила парижанам (0:1).

В Лиге Европы двумя самыми “украинскими командами“ являются Гент и Ференцварош, в которых заявлены по три украинских футболиста, а венгерский клуб даже тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

Под руководством Реброва Ференцварош с Александром Зубковым, Даниилом Игнатенко и Игорем Харатиным в стартовом составе на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА 0:0. Все трое украинцев провели полный матч, Игнатенко и Харатин заработали по желтой карточке.

Форвард Роман Яремчук забил гол за Гент в поединке против Вольфсбурга. Украинец забил первый гол своей команды в этом поединке и, в итоге, Гент выиграл со счетом 3:1.

Видео гола Яремчука:

Роман покинул поле на 81-й минуте, а его соотечественник Игорь Пластун отыграл всю встречу, Еще один украинский игрок Гента Роман Безус остался в запасе.

Украинец Артем Сухоцкий, выступающий за Слован, появился в поединке против Вулверхэмптона на 70-й минуте, но не спас команду от поражения со счетом 0:1.

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук в матче против нидерландского АЗ потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:5.

Еще два украинских легионера - Марьян Швед (Селтик) и Валерий Бондаренко (Гимарайнш) не попали в заявку своих команд на матчи Лиги Европы.