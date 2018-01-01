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Вернидуб: В Шахтере я могу себя реализовать

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Украинский тренер хочет новых вызовов.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Заря

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал почему он выбрал этот клуб.

“Во-первых, условия для работы очень хорошие: поля, база. Это меня подкупило. Второе – это то, что есть задачи. Есть возможность и себя реализовать как тренера, и футболистам помочь в развитии.

Есть все, чтобы, наконец, сделать этот шаг и добиться чемпионства. Я люблю, когда есть вызов. Сделаю все возможное, чтобы убедить ребят в том, что они могут это сделать. Подбор футболистов хороший.

Могу сказать, что мы с тренерским штабом и футболистами постараемся сделать все, чтобы мы показывали достаточно интересный футбол, который будет приносить очки и который, возможно, наконец, даст нам выполнить задачу, стоящую уже столько лет.

Однозначно, что будем доверять молодежи. Постараемся конкретно отследить и просмотреть ребят из дубля. Эта связь будет налажена. Вертикаль должна быть выстроена“, - приводит слова Вернидуба официальный сайт команды.

Ранее сообщалось, что Вернидуб возглавил Шахтер Солигорск.

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Теги: Юрий Вернидуб, Шахтер Солигорск, футбол
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