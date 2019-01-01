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Венгер сравнил Азара с лошадью

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Бельгийцу мешает лишний вес.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Французский тренер Арсен Венгер поделился мнением по поводу игры Эдена Азара в текущем сезоне. Специалист считает, что лишний вес мешает футболисту заиграть в Испании.

“Он не похож на парня, которого сломает атмосфера в Мадриде. Но я не могу сказать точно, ведь не знаю его хорошо.

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Я могу предположить, что у него проблемы с физической готовности. Он стал слишком тяжелым.

Лошадь может весить 500 кг, но добавь на нее лишние пару килограммов, и она проиграет гонку. Пару килограммов будет достаточно, чтоб многое испортить.

Мы еще в Испании не могли думать того Азара, который был в Челси. После травмы он все еще не восстановился физически.

Сейчас у него нет той же уверенности, что была в Лондоне“, - приводит слова Венгера Goal.

Отметим, что Венгер ранее раскритиковал Барселону.

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Теги: Арсен Венгер, Эден Азар, Реал Мадрид, футбол
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