Вернидуб - главный тренер солигорского Шахтера
Украинский специалист продолжит работу в Беларуси.
Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб возглавил солигорский Шахтер, как сообщает пресс-служба белорусского клуба.
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Украинский тренер не имеет разрешение на работу в Беларуси, из-за этого руководить командой будет Сергей Никофоренко.
Стоит отметить, что в тренерский штаб Вернидуба вошли Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.
Ранее сообщалось, что Вернидуб мог стать тренером польского клуба.
Отметим, что сын Вернидуба рассказал о переговорах с Шахтером.
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