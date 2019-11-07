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Вернидуб - главный тренер солигорского Шахтера

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Украинский специалист продолжит работу в Беларуси.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Заря

Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб возглавил солигорский Шахтер, как сообщает пресс-служба белорусского клуба.

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Украинский тренер не имеет разрешение на работу в Беларуси, из-за этого руководить командой будет Сергей Никофоренко.

Стоит отметить, что в тренерский штаб Вернидуба вошли Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

Ранее сообщалось, что Вернидуб мог стать тренером польского клуба.

Отметим, что сын Вернидуба рассказал о переговорах с Шахтером.

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Теги: Юрий Вернидуб, Шахтер Солигорск, футбол
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