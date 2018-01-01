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Директор ПСЖ: Меня раздражают слова Зидана

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Мбаппе снова в центре внимания.
Леонардо
Леонардо
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слова главного тренера Реала Зинедина Зидана по поводу того, что Мбаппе мечтает играть за “сливочных“.

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“Честно говоря, это меня раздражает. Сейчас не самое лучшее время, чтобы постоянно обсуждать игрока нашей команды.

Такое обсуждение происходит постоянно. Я считаю, что пора завязывать с этим.

Я очень уважаю Зидана, но сейчас не стоит трогать одного из лучших футболистов мира, невероятного игрока. Мы очень рады, что он играет за нашу команду“, - приводит слова Леонардо L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Тухель может вернуться в Бундеслигу.

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Теги: Леонардо, Килиан Мбаппе, ПСЖ, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, футбол
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