Директор ПСЖ: Меня раздражают слова Зидана

Мбаппе снова в центре внимания.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слова главного тренера Реала Зинедина Зидана по поводу того, что Мбаппе мечтает играть за “сливочных“.

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“Честно говоря, это меня раздражает. Сейчас не самое лучшее время, чтобы постоянно обсуждать игрока нашей команды.

Такое обсуждение происходит постоянно. Я считаю, что пора завязывать с этим.

Я очень уважаю Зидана, но сейчас не стоит трогать одного из лучших футболистов мира, невероятного игрока. Мы очень рады, что он играет за нашу команду“, - приводит слова Леонардо L’Equipe.

Ранее сообщалось, что Тухель может вернуться в Бундеслигу.