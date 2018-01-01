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Полицейского обвинили в убийстве экс-игрока Манчестер Сити

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Сотрудник правоохранительных органов применил электрошокер, в результате чего Далиан Аткинсон скончался в больнице.
Далиан Аткинсон
Далиан Аткинсон
Getty Images

В 2016 году полицейский применил электрошокер против бывшиго игрока Манчестер Сити и Астон Виллы Далиана Аткинсона.

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Как сообщает The Sun, сотруднику правоохранительных органов было выдвинуто обвинение в убийстве. В августе 2016 года у Аткинсона случился конфликт с отцом в доме в городе Телфорд.

Прибывшая на место событий полиция пыталась успокоить футболиста, и один из сотрудников использовал шокер. Аткинсон был доставлен в больницу, где скончался от остановки сердца.

Сейчас дело возобновили и одного из сотрудников полиции обвинили в убийстве, а второму предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что убили экс-футболиста Антверпена.

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Теги: футбол, смерть, убийство
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