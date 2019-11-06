УЕФА презентовал официальный мяч Евро-2020
Мяч финальной части турнира получил название Uniforia.
Организаторы Евро-2020 официально представили мяч турнира, сообщает пресс-служба европейского первенства.
Он получил название Uniforia, которое объединяет понятия единства (unity) и эйфории (euphoria).
Дизайн мяча состоит из широких черных полос с разноцветными краями в виде мазков кисти художника. Отмечается, что это символизирует мосты, которые соединяют берега и размывают границы.
#EURO2020 @adidasFR dévoile le ballon de la phase finale #Uniforia https://t.co/lAF1L4Ad8t— UEFA EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020) November 6, 2019
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12-ти городах Европы.
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