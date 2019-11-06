УЕФА презентовал официальный мяч Евро-2020

Мяч финальной части турнира получил название Uniforia.

Организаторы Евро-2020 официально представили мяч турнира, сообщает пресс-служба европейского первенства.

Он получил название Uniforia, которое объединяет понятия единства (unity) и эйфории (euphoria).

Дизайн мяча состоит из широких черных полос с разноцветными краями в виде мазков кисти художника. Отмечается, что это символизирует мосты, которые соединяют берега и размывают границы.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12-ти городах Европы.