Вернидуб-младший подтвердил факт переговоров отца с солигорским Шахтером
Виталий отметил, что бывший тренер Зари пока не ни с кем не договорился.
Защитник луганской Виталий Вернидуб подтвердил, что его отец Юрий Вернидуб вел переговоры с солигорским Шахтером.
“Были переговоры с солигорским Шахтером, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор“, - цитирует Вернидуба-младшего Azerisport.com.
Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может возглавить польский гранд.
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