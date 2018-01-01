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Вернидуб-младший подтвердил факт переговоров отца с солигорским Шахтером

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Виталий отметил, что бывший тренер Зари пока не ни с кем не договорился.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Заря

Защитник луганской Виталий Вернидуб подтвердил, что его отец Юрий Вернидуб вел переговоры с солигорским Шахтером.

“Были переговоры с солигорским Шахтером, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор“, - цитирует Вернидуба-младшего Azerisport.com.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может возглавить польский гранд.

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Теги: футбол, Юрий Вернидуб, Виталий Вернидуб, Шахтер Солигорск
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