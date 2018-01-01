Вернидуб-младший подтвердил факт переговоров отца с солигорским Шахтером

Виталий отметил, что бывший тренер Зари пока не ни с кем не договорился.

Юрий Вернидуб ФК Заря

Защитник луганской Виталий Вернидуб подтвердил, что его отец Юрий Вернидуб вел переговоры с солигорским Шахтером. “Были переговоры с солигорским Шахтером, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор“, - цитирует Вернидуба-младшего Azerisport.com. Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб может возглавить польский гранд.

Александра Колесникова