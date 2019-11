Британская полиция опубликовала детальное видео нападения на Озила и Колашинаца

В конце июля этого года футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами вооруженного ограбления на одной из улиц Лондона.

Читай также: Озил и Колашинац оказались в центре противостояния враждующих преступных банд Лондона

Британская полиция на своей странице в Twitter опубликовала подробное видео нападения на игроков.

#JAILED | Two men plead guilty after attempting a brazen robbery in #Hampstead.



CCTV footage shows they didn't hesitate to draw a weapon when making demands but didn’t bargain on being challenged. One victim stood his ground and fought the suspects off 👉 https://t.co/x1PURsQ6sz pic.twitter.com/7fLmlp8dDA