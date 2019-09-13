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Возлюбленная Роналду устроила футболисту скандал из-за португальской актрисы

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Инцидент произошел во время гала-концерта MTV Europe Music Awards.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
instagram.com/georginagio/

В минувший уик-энд форвард Ювентуса Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес посетили гала-концерт MTV Europe Music Awards в Севилье.

Возлюбленная футболиста восхитила присутствующих своим внешним видом, однако во время церемонии произошел один интересный инцидент.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Show started with Love💏

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

По информации издания Look, Джорджина устроила футболисту публичную сцену ревности, причиной которой стала португальская актриса Рита Перейра. По слухам, у Риты и Криштиану в прошлом был роман.

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"Перейра очень эффектно поприветствовала Роналду, и после этого произошла неловкая ситуация - Роналду мило общался с актрисой, и только спустя несколько минут вспомнил про свою спутницу. Тогда футболист представил девушек друг другу, но Перейра никак не отреагировала на Джорджину и продолжила общение с Роналду", - пишет источник.

Сообщается, что Джорджина была недовольна данной ситуацией и поссорилась с футболистом. Инцидент подтвердили испанским СМИ несколько свидетелей конфликта.

Ранее сообщалось, что Джорджира Родригес засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, футбол, вне игры, ссора, ревность, скандал
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