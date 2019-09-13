Возлюбленная Роналду устроила футболисту скандал из-за португальской актрисы

Инцидент произошел во время гала-концерта MTV Europe Music Awards.

В минувший уик-энд форвард Ювентуса Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес посетили гала-концерт MTV Europe Music Awards в Севилье.

Возлюбленная футболиста восхитила присутствующих своим внешним видом, однако во время церемонии произошел один интересный инцидент.

По информации издания Look, Джорджина устроила футболисту публичную сцену ревности, причиной которой стала португальская актриса Рита Перейра. По слухам, у Риты и Криштиану в прошлом был роман.

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"Перейра очень эффектно поприветствовала Роналду, и после этого произошла неловкая ситуация - Роналду мило общался с актрисой, и только спустя несколько минут вспомнил про свою спутницу. Тогда футболист представил девушек друг другу, но Перейра никак не отреагировала на Джорджину и продолжила общение с Роналду", - пишет источник.

Сообщается, что Джорджина была недовольна данной ситуацией и поссорилась с футболистом. Инцидент подтвердили испанским СМИ несколько свидетелей конфликта.

Ранее сообщалось, что Джорджира Родригес засветилась в аэропорту в образе за 15 тысяч евро.