Милевский получил денежный штраф
Украинский нападающий Динамо Брест Артем Милевский должен будет заплатить денежный штраф за действия в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.
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В поединке против солигорского Шахтера главный арбитр встречи не назначил пенальти в ворота соперников.
Украинский футболист обратился к судье, чтоб показать видеоповтор на телефоне, однако арбитр отказался это делать.
Милевский получил штраф в размере 637 белорусских рублей (примерно 7700 гривен) за давление на судейскую бригаду.
Матч закончился вничью (1:1). Динамо сумело увеличить отрыв от БАТЭ на 7 очков, ведь те проиграли Ислочу (2:4).
Напомним, что украинский защитник Евгений Хачериди присоединился к Динамо Бресту. Игрок уже успел провести первую тренировку.
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