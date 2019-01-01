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Милевский получил денежный штраф

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Украинский форвард наказан за давление на арбитра матча.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский нападающий Динамо Брест Артем Милевский должен будет заплатить денежный штраф за действия в матче 27-го тура чемпионата Беларуси.

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В поединке против солигорского Шахтера главный арбитр встречи не назначил пенальти в ворота соперников.

Украинский футболист обратился к судье, чтоб показать видеоповтор на телефоне, однако арбитр отказался это делать.

Милевский получил штраф в размере 637 белорусских рублей (примерно 7700 гривен) за давление на судейскую бригаду.

Матч закончился вничью (1:1). Динамо сумело увеличить отрыв от БАТЭ на 7 очков, ведь те проиграли Ислочу (2:4).

Напомним, что украинский защитник Евгений Хачериди присоединился к Динамо Бресту. Игрок уже успел провести первую тренировку.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, футбол
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