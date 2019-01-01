Венгер: Барселона в кризисе

Команда потеряла харизму.

Французский тренер Арсен Венгер поделился мнением по поводу текущей формы Барселоны.

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“Команда в кризисе, потому что играет медленно, без динамики, полагаясь в основном на индивидуальное мастерство определенных игроков вблизи чужих ворот.

Вдобавок к этому Барса, теряя мяч, слишком задерживаются на чужом поле, ведь не успевают закрывать свободные зоны сопернику.

Ситуация Барселоны интересна тем, что она исторически славилась великолепной командной игрой, олицетворением которой был Лионель Месси, который способный решить исход игры.

Теперь, похоже, Барселона ждет, что сделает Месси.

Стоит задуматься, как сильно на клуб повлияли неудачи в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. Со стороны кажется, что клуб растерял харизму“, - цитирует Венгера Sport.es

Ранее Вальверде отмечал роль Месси в составе “сине-гранатовых“.