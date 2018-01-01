Травмированный Бэйл получил вызов в сборную Уэльса
Валлиец не выходил на поле с начала октября.
Форвард мадридского Реала Гарет Бэйл получил вызов в сборную Уэльса на предстоящие матчи отбора на Евро-2020, несмотря на травму. Об этом сообщает Marca.
Отметим, что футболист последний раз выходил на поле 13 октября в поединке против Хорватии (1:1).
Отмечается, что медицинский штаб Реала планировал возвращение Бэйла в строй после международного перерыва, однако вызов валлийца в сборную спутал “сливочным“ все карты.
Напомним, 16 ноября сборная Уэльса сыграет против Азербайджана на выезде, а через три дня встретится с Венгрией.
Полная версия правил