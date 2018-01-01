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Травмированный Бэйл получил вызов в сборную Уэльса

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Валлиец не выходил на поле с начала октября.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Форвард мадридского Реала Гарет Бэйл получил вызов в сборную Уэльса на предстоящие матчи отбора на Евро-2020, несмотря на травму. Об этом сообщает Marca.

Отметим, что футболист последний раз выходил на поле 13 октября в поединке против Хорватии (1:1).

Отмечается, что медицинский штаб Реала планировал возвращение Бэйла в строй после международного перерыва, однако вызов валлийца в сборную спутал “сливочным“ все карты. 

Напомним, 16 ноября сборная Уэльса сыграет против Азербайджана на выезде, а через три дня встретится с Венгрией.

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Теги: футбол, Гарет Бэйл, сборная Уэльса
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