Травмированный Бэйл получил вызов в сборную Уэльса

Валлиец не выходил на поле с начала октября.

Форвард мадридского Реала Гарет Бэйл получил вызов в сборную Уэльса на предстоящие матчи отбора на Евро-2020, несмотря на травму. Об этом сообщает Marca.

Отметим, что футболист последний раз выходил на поле 13 октября в поединке против Хорватии (1:1).

Отмечается, что медицинский штаб Реала планировал возвращение Бэйла в строй после международного перерыва, однако вызов валлийца в сборную спутал “сливочным“ все карты.

Напомним, 16 ноября сборная Уэльса сыграет против Азербайджана на выезде, а через три дня встретится с Венгрией.