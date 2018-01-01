Битва редакций: С верой в мотивированный ПСЖ и результативный матч Шахтера

В очередном туре Битвы редакций мы сделали две ставки — ординар и экспресс.

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

В грядущем раунде Битвы редакций нашей главной задачей преодоление рубежа в 5000 гривен. В седьмом туре мы подготовили две ставки. Одна из них будет ординаром, а вторая экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги седьмого тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4782 грн

Аякс не отпустит Челси

Челси - Аякс (5 ноября)

Прогноз: Х

Коэффициент: 3,9

Ставка: 80 грн

Подопечные Фрэнка Лампарда в случае победы смогут выйти на первое место в группе, но мы, несмотря на результат поединка в Нидерландах, считаем, что больше шансов выиграть группу все-таки у Аякса. Однако стоит учитывать, что «синие» находятся в отличной форме. Самым закономерным и справедливым результатом видится ничья. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 26%.

Смелый экспресс

Динамо З - Шахтер (6 ноября)

Прогноз: Тотал больше (2.5)

Коэффициент: 1,82

ПСЖ – Брюгге (6 ноября)



Прогноз: Фора ПСЖ (-2.0)

Коэффициент: 1,78

Общий коэффициент: 3,24

Ставка: 200 грн

В нашем традиционном экспрессе мы ставим на результативность Шахтера и Динамо З. Первый матч подарил четыре забитых гола, и мы не видим оснований для того, чтобы команды вновь не устроили перестрелку. Хорваты еще смелее будут идти в атаку на своем поле, а Шахтер умеет грамотно пользоваться пространством.

ПСЖ, в свою очередь, разнес Брюгге в выездном поединке и имеет все предпосылки, чтобы сделать это вновь. К тому же, парижане уступили последней команде Лиги 1 в прошлом туре и полны решимости реабилитироваться перед своими фанатами.

Итог

Итак, в этом туре мы надеемся на то, что Аякс сможет набрать ровно один балл на Стэмфорд Бридж. Кроме того, ждем обилия голов в матче Шахтера, а также разгромную победу ПСЖ над Брюгге. Могли бы разбить наш экспресс на ординары, но немного рискнем.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?