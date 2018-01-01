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Экс-игрок Динамо открыл ферму по разведению свиней

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Домагой Вида вместе с друзьями открыли собственный бизнес.
Домагой Вида
Домагой Вида
Getty Images

Бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида, который сейчас выступает за турецкий Бешикташ, открыл ферму по разведению черных свиней.

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Как сообщает 24sata, 30-летний футболист вместе со своими друзьями Дмитриев Симоновичем, Лукой Мандичем и Иваном Плехингером зарегистрировали компанию под названием Sin ravnice d.o.o., директором которой был назначен Симонович.

Компания открыла ферму в Осиеке (Хорватия) - родном городе Виды. Источник отмечает, что идея начать разводить свиней появилась у мужчин еще шесть лет назад.

Стоит сказать, что это не единственная компания Виды. Он уже является одним из владельцев компании Marinada d.o.o., которая базируется в городе Слатина и занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей.

Ранее сообщалось, что Домагой Вида сделал жене роскошный дорогой подарок из золота.

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Теги: Домагой Вида, футбол, вне игры, бизнес, ферма
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