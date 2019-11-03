"Мальчик, а зачем ты нам здесь нужен?": Милевский огненно обратился к арбитру

Украинец опубликовал новое фото в Instagram, сопроводив его интересным комментарием.

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский после матча чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера (1:1) раскритиковал работу арбитра.

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В одном из эпизодов судья не назначил пенальти в ворота солигорского клуба, что вызвало негодование у игроков Динамо-Брест.

“Мальчик, а зачем ты нам здесь нужен. Всех люблю, скоро турище“, - написал Милевский на своей страничке в Instagram.

Отметим, что арбитр не назначил пенальти после явной игры рукой игрока Шахтера. Футболисты Динамо-Брест так пытались доказать рефери его ошибку, что взяли у одного из фотографов телефон с записью момента и пытались показать его судье, но тот отказался смотреть эпизод.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский отдал роскошный пас пяткой и помог Динамо Брест одержать победу.